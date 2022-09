Cannes : une femme âgée de 89 ans violemment agressée et volée par trois adolescents

Le coup porté est extrêmement violent et un seul aura suffi à la faire chuter. Dans une vidéo postée ce mercredi sur les réseaux sociaux et devenue virale depuis, une personne âgée marche avec son sac à mains et son cabas passage Gémaux à Cannes. Elle ignore qu'elle est alors suivie par plusieurs individus. L'un d'eux s'approche d'elle et la frappe violemment au niveau de la tête, un autre s'approche du corps inanimé au sol et vole le contenu du sac de la victime. Un troisième individu filme la scène, et il n'est pas le seul.

Les caméras de vidéosurveillance ont en effet, elles aussi, immortalisé cette scène qui s'est déroulée lundi 29 août en plein jour, à 12h20. Le gardien de la résidence, qui les a vues, a donné l'alerte. La victime a été retrouvée inanimée par les secours devant son lieu d'habitation.