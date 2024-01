Cantal : un jeune homme se tue en faisant des photos depuis le viaduc de Garabit

Mardi matin, un jeune homme de 19 ans est décédé en tombant du viaduc de Garabit dans le Cantal. Ce dernier était parti avec un autre amateur faire de l'"Urban exploration" (Urbex). Il a chuté d'une trentaine de mètres alors qu'il voulait faire des photos.

Ils ne se connaissaient pas et s'étaient donnés rendez-vous lundi 1ᵉʳ janvier au viaduc de Garabit (Cantal) pour faire de l'Urbex, "urban exploration", pratique consistant à visiter des lieux abandonnés ou interdits. Après avoir dormi près de ce site spectaculaire construit par Gustave Eiffel il y a plus de 130 ans, ces deux jeunes ont décidé de l'escalader pour y faire des photos.

Mais un peu avant 10 heures du matin mardi, l'un des deux, âgé de 19 ans, a fait une chute de 25 à 30 mètres environ qui lui a été fatale. Son camarade a immédiatement alerté les secours qui, à leur arrivée, ont découvert le corps sans vie de la victime sur une partie maçonnée du sol. La victime a été prise en charge par les pompes funèbres.

Le mousqueton de sécurité mal fixé?

Selon une source proche du dossier, ce jeune homme originaire de l'Aube avait déjà fait de l'urbex dans les catacombes de Paris notamment. Selon les premières investigations, il serait tombé car son mousqueton qui devait être rattaché à son baudrier n'aurait pas été placé au bon endroit.

Une douzaine de secouristes sont intervenus sur le site après le drame, notamment le Secours en Milieux Périlleux et Montagne, le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Murat, les pompiers de Saint-Flour et de Ruynes-en-Margeride, le SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation). Une enquête a été ouverte par le parquet d'Aurillac après ce décès.