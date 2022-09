Paris : une centaine d'enfants intoxiqués à la cantine, des analyses en cours

"Rillettes de sardines et thon, brandade de poisson et yaourt à la framboise". C'est après avoir ingéré ce repas qu'une centaine d'enfants de l'école maternelle et primaire Louis-Blanc, dans le Xe arrondissement de Paris, ont été pris de vomissements : environ 70 au sein de l'établissement, d'autres plus tard chez eux.

Très rapidement, la direction a alerté les secours. Une cinquantaine de pompiers et des médecins, mais aussi le coordinateur du Samu, ont été dépêchés sur place pour venir en aide aux jeunes victimes âgées de 2 ans à 10 ans environ. "Une très grande majorité d'enfants en maternelle ont été victimes de cette intoxication. Des tout-petits ont vomi à plusieurs reprises, explique à TF1Info Alexandra Cordebard, maire PS du Xe arrondissement ce vendredi. Quatre adultes ont également été intoxiqués : deux accompagnants d'élèves en situation de handicap, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles et une enseignante".

Au total, 35 enfants ont été transportés vers des services d’hospitalisation pédiatrique parmi lesquels ceux de Robert-Debré, Ambroise-Paré et Necker. Un adulte a également été hospitalisé. "La plupart ont regagné leur domicile dans la journée ou la soirée. Les deux derniers enfants qui étaient toujours hospitalisés ce matin sont sortis ce vendredi", poursuit l'édile.