Car scolaire de Rochefort : à l'occasion du procès qui s'ouvre ce lundi, retour sur la tragédie

Six adolescents, 5 lycéens et 1 collégien, âgés de 15 à 19 ans ont été tués dans ce terrible accident. Deux autre ont été grièvement blessés et sept plus légèrement, mais restent à jamais marqués par cet événement.

Le drame a choqué Rochefort et plus encore Surgères, à 25 km, où les victimes étaient scolarisées. Et pour cause, les faits ont constitué l'un des plus graves accidents de transport d'enfants en France depuis celui de Beaune en 1982 (53 morts dont 44 enfants).