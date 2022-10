Cartouches, obus, fusils... Deux hommes soupçonnés d'avoir pillés des sites archéologiques du Haut-Rhin

Âgés de 48 et 46 ans et domiciliés dans le Haut-Rhin, cet auto-entrepreneur et ce carrossier ont été interpellés mardi par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), rattachés à la direction centrale de la police judiciaire, et les gendarmes de Colmar. "Se présentant comme des passionnés, ils n'en sont pas moins des délinquants dans le domaine des fouilles archéologiques", a fustigé la procureure. "Ils ont eu un comportement de grande imprudence en déterrant et laissant accessibles aux promeneurs des objets type obus susceptibles de blesser ou de tuer", a-t-elle encore tancé. "Ces pillages constituent une perte colossale pour notre identité culturelle", dénonce, de son côté, le colonel Hubert Percie du Sert, chef de l'OCBC, interrogé par l'AFP.