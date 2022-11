Casseurs : qui sont-ils ?

Qui sont exactement les Black blocs ? C'est une question que tout le monde se pose depuis le début des samedis de manifestations des Gilets jaunes en novembre dernier. Ces groupuscules ou réseaux d'ultra-gauche veulent mettre à bas le capitalisme. Ils se sont greffés au mouvement des Gilets jaunes. Mais quels sont leurs méthodes et leurs réseaux ? Et surtout, quelles armes utilisent-ils ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.