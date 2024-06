Des hommes armés ont attaqué ce dimanche une synagogue et deux églises orthodoxes dans le Caucase russe. Un prêtre et six policiers ont été tués. Le Comité d'enquête russe a ouvert une investigation criminelle sur des "actes terroristes".

Des hommes armés ont attaqué, ce dimanche 23 juin, une synagogue et des églises dans le Caucase russe, plus précisément à Makhatchkala, la capitale de la république russe du Daghestan, région à majorité musulmane, ainsi que dans la ville côtière de Derbent. Au total, un prêtre d'une église orthodoxe russe et six policiers ont été tués, ont annoncé le Comité antiterroriste national et la police. Quatre "assaillants" ont par ailleurs été abattus dimanche par les forces de l'ordre du Daghestan, à Makhatchkala, a indiqué le ministère de l'intérieur cette république russe aux agences russes.

"Ce soir, dans les villes de Derbent et Makhatchkala, des attaques armées ont été menées contre deux églises orthodoxes, une synagogue et un check-point de la police", a précisé le Comité antiterroriste russe, cité par l'agence RIA Novosti. Le Comité d'enquête russe a indiqué avoir ouvert une investigation criminelle sur des "actes terroristes", sans plus de détails.

Dimanche soir, des hommes ont ouvert le feu contre une voiture de police à Sergokala, village situé entre la capitale Makhatchkala et la ville côtière de Derbent, faisant un blessé, selon les autorités.

12 blessés

Douze personnes ont également été blessées dans les attaques, a indiqué de son côté la porte-parole du ministère de l'Intérieur du Daghestan, Gayana Gariyeva. Le prêtre, âgé de 66 ans, a été tué à Derbent, a-t-elle souligné.

Le président du conseil public des communautés juives de la fédération de Russie, Boruch Gorin, a déclaré sur Telegram que "la synagogue de Derbent est en feu". "Il n'est pas possible d'éteindre l'incendie. Deux personnes ont été tuées : un policier et un garde de sécurité", a-t-il ajouté. Il a également assuré que la "synagogue à Makhatchkala a été incendiée et a brûlé".

Le dirigeant du Daghestan, Sergueï Melikov, a quant à lui écrit sur Telegram : "Ce soir, à Derbent et Makhatchkala, des inconnus ont essayé de déstabiliser la société."