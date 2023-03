"Ce n'est pas un féminicide tel qu'on l'entend" : un an de prison ferme pour un "aidant" à bout

Après une énième crise, le soir du 20 juin 2019, Patrice Lenoel a étranglé et asphyxié son épouse, retrouvée sans vie sur le sol de la chambre conjugale, le corps et le visage tuméfiés. L'accusé, aujourd'hui âgé de 67 ans, a été interpellé dans le garage, prostré, assis dans ses excréments, une corde avec un nœud coulant à ses côtés.

Au centre des auditions, la mère a quasiment occupé toute la place des déclarations. Sa personnalité débordante, ses amants répétés, son alcoolisme, ses violences physiques et verbales, sur son mari et ses enfants, ont été racontés, dénoncés, par la famille, les amis et même les experts. "Parfois, elle était méchante. Elle m'insultait, me rabaissait, me donnait des coups de poing, des coups de pied, me poursuivait avec un couteau, parfois devant les enfants", a raconté, à la barre, Patrice Lenoel. "Moi, j'essayais toujours d'éviter les conflits. Mais ça a mal fini", a-t-il répété. "Mais pourquoi ne pas avoir divorcé ?", lui a demandé le président. "Je l'aimais toujours, c'était ma moitié, je voulais finir ma vie avec elle", a justifié Patrice Lenoel. Ce dernier, qui avait déjà effectué une année en détention provisoire, est reparti en famille du tribunal.