"Ce qu'elle a perdu, c'est son enfance" : six ans après l'attentat de Nice, le traumatisme des enfants

La vie de Kenza, quatre ans à l'époque, et celle de sa mère, ont basculé ce soir du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais. "Kenza me dit : 'maman, il y a un camion'. En fait, je la plaque au sol et je me couche sur elle. Au bout d'un moment, j'entends un gros bruit. Ce bruit en fait, c'est comme si les stores en fer d'un rideau de magasin se baissaient. Et je vois juste que le camion repart devant moi", se souvient Hager, la mère de la petite fille.

Le camion conduit par le terroriste passe au-dessus d'elle. "J'entends une voix comme ça : 'maman, tu saignes, maman, tu saignes', et en fait, c'est là que je me souviens que ma fille est couchée sous moi. Elle me regarde en état de choc et elle tremble", poursuit-elle. Depuis, gérer les angoisses de Kenza est devenu le quotidien de sa mère. "Elle dit qu'elle est nulle, qu'elle sert à rien, qu'elle n'arrive pas à maîtriser ses émotions, pourquoi je l'ai faite, pourquoi elle vit cette vie-là. Ce qu'elle a perdu, Kenza, c'est son enfance. Ce soir-là, elle avait quatre ans et elle ne savait pas ce que c'était la mort et là, elle l'a vu", analyse-t-elle.