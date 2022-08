Ce que l'on sait de l'affaire Sébastien Raoult, l'étudiant français menacé de 116 ans de prison aux États-Unis

D'après L'Obs, qui a révélé l'affaire, le FBI soupçonne le jeune homme d'être membre d'un groupe de hackers - les "ShinyHunters", une référence à l'univers des Pokémon - accusés d'être "des cybercriminels prolifiques" par les autorités américaines. La firme Microsoft aurait été une de leurs victimes.

Washington réclame l'extradition de Sébastien Raoult pour des faits de "complot en vue de commettre une fraude et abus électronique", "fraude électronique" et "vol d'identité grave", toujours selon L'Obs. D'après son avocat Me Philippe Ohayon, Sébastien Raoult risquerait une peine de 116 ans de prison aux États-Unis pour les faits qui lui sont imputés.