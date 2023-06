Ce que l’on sait des "prières musulmanes" dans des écoles à Nice, dénoncées par le maire Christian Estrosi

C’est chose faite, puisque le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye a dès le lendemain qualifié ces faits d'"intolérables" et annoncé avoir mobilisé les "équipes valeurs de la République", chargées de la formation sur les questions de laïcité. Contacté par TF1info, le ministère renvoie à un communiqué rédigé avec la Ville de Nice, dans lequel il explique que "des atteintes très graves au principe de laïcité se sont déroulées dans trois écoles élémentaires de Nice, un collège et un lycée des Alpes-Maritimes". Il s’agirait ici de "quelques élèves (qui) ont organisé des temps religieux et de prières pendant la pause méridienne".

Toujours selon le communiqué, les parents des élèves concernés ont fait l’objet d’une convocation par les directeurs des établissements et une enquête de l’Inspection générale a été ouverte. Interrogée par nos confrères de l'AFP, la rectrice de l'académie de Nice, Natacha Chicot, a livré quelques précisions sur les faits relatés : "Dans deux de ces écoles, il s'agit de prières à l'heure méridienne. Ces prières impliquaient dix enfants de CM1, le 16 mai, pour l'une de ces écoles, et trois enfants de CM1, le 5 juin, pour l'autre. Pour la troisième école il s'agit d'un élève de CM2 qui a pris l'initiative le 8 juin d'organiser une minute de silence en mémoire du Prophète et qui a appelé ses camarades à y participer. Cet élève a été signalé en préfecture pour suspicion de radicalisation".