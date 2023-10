Ce que l’on sait sur la mort d’un nourrisson, tué par balles dans l’Essonne

Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet d’Evry et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Paris pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans" et "tentative de meurtre sur conjoint". Le père de l’enfant, qui s’est présenté à l’hôpital, ainsi qu’un ami, ont été placés en garde à vue et le sont toujours ce vendredi 27 octobre.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’homme aurait expliqué avoir découvert sa fille seule et blessée à son domicile, en rentrant d'une course à Paris. Après l’avoir conduit à l’hôpital, il aurait regagné son domicile pour s’occuper de sa femme blessée, selon ses dires. Un fusil de modèle 22 long rifle a été retrouvé au domicile familial au cours de la perquisition, selon les informations du Parisien.