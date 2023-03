Féminicide à Paris : l'homme qui a tué son ex-femme à l'arme blanche a été écroué

Ce couple était séparé depuis quelques années, selon une source proche du dossier. La femme, née en 1975, était normalienne, agrégée et enseignante en littérature comparée à l'Université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne).

Sur sa page LinkedIn, elle se présentait comme "travaillant sur les mythes et leur réécriture ainsi que sur l'écriture féminine de langues anglaise et française". Sur sa page Facebook, elle postait de nombreux contenus à dimension politique. L'une de ses dernières publications accessibles publiquement remontait à 2020 et évoquait les violences conjugales pendant le confinement lié à l'épidémie de Covid-19.

"Stupeur et douleur, colère aussi ce soir en apprenant le féminicide d'une de mes collègues de l'université (Gustave Eiffel), Cécile Hussherr-Poisson. Elle était enseignante, chercheuse en littérature comparée, et sentinelle égalité à la fac. Elle était adorable et très aimée", a tweeté sa collègue Mathilde Larrère.

"C’est avec stupeur et colère que nous avons hier soir appris le féminicide de Cécile Hussherr-Poisson. Enseignante-chercheuse à Gustave Eiffel en littérature comparée et sentinelle égalité, elle était aimée de tous. Nous ne l’oublierons pas, nos pensées sont avec ses proches", a posté sur le même réseau social l'Union Solidaire des Étudiants de l'Université Gustave Eiffel avec une photo de l'enseignante.

L'Université Gustave Eiffel n'a fait, elle, aucun commentaire, ni aux médias, ni sur son site, ni sur les réseaux sociaux.