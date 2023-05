Cérémonies du 8-Mai : les manifestations interdites à Paris et à Lyon, la CGT proteste

À Lyon, la situation pourrait être tendue aussi avec des appels à manifester qui pourraient rassembler plusieurs centaines de personnes, selon une source policière, à proximité du Mémorial de la prison de Montluc, où Jean Moulin et d'autres figures de la Résistance furent détenus et où la cérémonie d'hommage aura lieu.

Face à cela, la préfecture du Rhône a interdit tout rassemblement dans cette zone, et ce, entre 10h et 19h. Contrairement à la décision parisienne, l'arrêté de la préfète du Rhône justifie son interdiction par les violences qui ont émaillé les dernières manifestations contre la réforme des retraites dans la capitale des Gaules. Surtout, la préfecture rappelle que "les déplacements ministériels dans le département sont l’occasion pour les individus les plus extrêmes de commettre des dégradations importantes dans l’environnement des visites et des cérémonies".