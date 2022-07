Hautes-Alpes : chute mortelle d'un couple d'alpinistes dans le massif des Écrins

Une enquête judiciaire pour disparition inquiétante avait été ouverte par le parquet de Gap et confiée aux gendarmes de L'Argentière-la-Bessée et du PGHM de Briançon, trois jours plus tôt, poursuit le juge. Mais "nous datons l'accident à plusieurs jours", a-t-il poursuivi. "Ils ont dû glisser dans leur ascension, au regard de leur équipement, puisqu'ils étaient encordés l'un à l'autre."

"Ils étaient plutôt bien équipés, mais les conditions pour aller sur la barre des Écrins sont vraiment très difficiles en ce moment, car les crevasses sont beaucoup plus nombreuses avec la chaleur et la fonte du glacier", selon le procureur.