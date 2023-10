Changement d'heure : cyclistes et piétons, rendez-vous visibles la nuit, recommande la Sécurité routière

La nuit va tomber plus tôt et, avec elle, la visibilité diminue. À quelques jours du passage à l'heure d'hiver ce dimanche 29 octobre (à 3h, il sera 2h), la Sécurité routière appelle les cyclistes, utilisateurs de trottinettes et piétons à faire le nécessaire pour qu'on les voie le mieux possible.

Objectif : éviter au maximum le pic d'accidentalité observé chaque année à cette période. Le nombre d'accidents impliquant un piéton augmente en effet de 42% en moyenne en novembre, par rapport au mois d'octobre, selon des données de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) recueillies entre 2015 et 2019.