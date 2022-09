Chantage à la sextape : le maire de Saint-Etienne dénonce une "terrible machination" le visant

Ce jeudi, dans les colonnes du Parisien, l'édile reprend la parole alors que Mediapart a révélé de nouveaux documents audio deux jours plus tôt. Parmi eux, un enregistrement réalisé le 22 avril dans le bureau de l'élu dans lequel conversent Gilles Rossary-Lenglet, qui se présente comme l'ancien compagnon de M. Kéfi-Jérôme et qui a révélé l'affaire, et Gaël Perdriau lui-même. "Une fois que les choses sont sur la table, il est mort", dit le maire en parlant de Gilles Artigues.

Face à cet élément nouveau, le maire reconnaît avoir appris l’existence de la vidéo en "avril 2022". Avant, "je n’avais entendu que des rumeurs comme il en existe beaucoup dans une ville. Je n’y avais pas fait attention", dit-il à nos confrères.

"C’est une terrible machination qui vise à me salir et détruire qui je suis politiquement" estime l'édile qui "fait le lien" entre l’éclatement de l’affaire et son ambition, affichée depuis l’été, de se porter candidat à la présidence du parti Les Républicains.