Chantage à la sextape : le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau de nouveau en garde à vue

D'après nos informations, trois autres personnes sont également en garde à vue : Pierre Gauttieri, l'ancien directeur de cabinet de Gaël Perdriau que celui-ci a limogé, l'un de ses anciens adjoints Samy Kéfi-Jérôme, ainsi qu'un homme qui se présente comme l'ancien compagnon de ce dernier, Gilles Rossary-Lenglet. C'est sur les révélations de cet homme que s'appuie l'enquête de Mediapart. Il affirme avoir organisé fin 2014, aux côtés de Samy Kéfi-Jérôme, la rencontre entre Gilles Artigues et un escort dans une chambre d’hôtel parisienne.

Nommément accusé par Gilles Artigues, qui a déposé plainte contre lui notamment pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "chantage aggravé", Gaël Perdriau avait déjà été placé en garde à vue mi-septembre et cité dans des enregistrements audio accablants. L'élu de 50 ans a toujours clamé son innocence et répété plusieurs fois qu'il ne démissionnerait pas, même en cas de mise en examen. Rapidement exclu de LR, l'édile, élu en 2014 et réélu en 2020, s'est mis en retrait de ses fonctions, tout en se maintenant à la tête de la municipalité et de la Métropole de Saint-Etienne, qui avait pourtant voté en décembre en faveur de sa démission.