Chantage à la sextape : le maire de Saint-Etienne triplement mis en examen

Le maire et président de la métropole de Saint-Etienne a été triplement mis en examen dans le cadre de l'affaire de chantage à la sextape. L'édile peut, néanmoins, toujours "conserver ses mandats".

Les suites de l'affaire de chantage à la sextape à la municipalité de Saint-Etienne. L'ex-LR Gaël Perdriau, maire et président de cette métropole de 170.000 habitants et déjà poursuivi pour "chantage", a été mis en examen vendredi pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un chantage" et "détournement de fonds publics par un dépositaire de l'autorité publique". Ces mises en examen supplétives interviennent "sur la base des indices graves et concordants recueillis par les magistrats", précise un communiqué du parquet.

Néanmoins, le contrôle judiciaire de l'élu de 51 ans, sous lequel il a été placé en août 2022, n'a pas été modifié, si bien qu'il "peut conserver ses mandats", ont déclaré à l'AFP ses deux avocats Me Christophe Ingrain et Jean-Felix Luciani vendredi après huit d'heures d'audition à Lyon. Par ailleurs, le principal intéressé "conteste toujours l'intégralité des faits" qui lui sont reprochés. Ses avocats comptent faire "dans les tous prochains jours des demandes de confrontation qui démontreront la véracité des déclarations de (leur) client".

Une vidéo tournée en 2015

Pour rappel, une vidéo compromettante tournée en janvier 2015, dans laquelle Gaël Perdriau voit son ex-premier adjoint centriste et rival politique Gilles Artigues se faire masser par un homme dans une chambre d'hôtel à Paris, est au cœur du scandale. Cette vidéo était, selon toute vraisemblance, destinée à neutraliser ce membre de l'opposition. Au fil des mois, les enquêteurs ont récupéré plusieurs enregistrements audio et vidéo étayant cette hypothèse.

Refusant de démissionner de ses fonctions au nom de la présomption d'innocence, le quinquagénaire a été lâché par son parti, Les Républicains, et il est régulièrement vilipendé par les oppositions.