"Chantage à la sextape" : une plainte déposée par l'ancien numéro deux de la ville de Saint-Etienne

Après Pamela Anderson et Tommy Lee, après Mathieu Valbuena, c'est une autre affaire de chantage à la sextape qui vient d'éclater au grand jour. Et si le nom de la victime est moins connu du grand public, le dossier n'en est pas moins sensible. Cette fois, c'est l'ancien député et premier adjoint à la mairie de Saint-Etienne qui aurait fait les frais de ce type de manœuvre. Selon Mediapart, qui a publié des images compromettantes extraites de la vidéo, les faits remontent à l'hiver 2014. C'est à cette période que l’entourage de Gaël Perdriau, maire Les Républicains de Saint-Étienne, aurait piégé son premier adjoint centriste Gilles Artigues, marié et père de famille, en organisant une soirée intime avec un escort et le filmant à son insu. La vidéo aurait été tournée par un autre élu municipal de la majorité, Samy Kéfi-Jérôme et c'est d'ailleurs son ex-conjoint, Gilles Rossary-Lenglet qui vient de faire des révélations sur ce dossier.

Pourquoi un tel piège entre élus municipaux ? Selon nos confrères, il s'agissait de "contenir l’influence de l’élu centriste, dont l’implantation locale était crainte dans la majorité municipale en cas de possible dissidence politique".