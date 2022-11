Chaos au Stade de France : deux individus condamnés pour "violences aggravées"

Après les violences en marge de la Ligue des champions, les condamnations tombent. Deux hommes ont été condamnés à 15 mois de prison ferme et 12 mois avec sursis pour avoir jeté des bouteilles sur des gendarmes lors de la finale de la Ligue des Champions le 28 mai dernier à Saint-Denis, a appris l'AFP auprès du parquet de Bobigny.

Le premier, un homme âgé de 29 ans, a été condamné à 15 mois d'emprisonnement ferme. Il comparaissait détenu, le tribunal ayant ordonné son maintien en détention pour violences aggravées - avec arme, en réunion et sur des personnes dépositaires de l'autorité publique - et tentative et recel de vol. L'homme est un récidiviste.