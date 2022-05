Finale chaotique au Stade de France : la sécurisation du site, cet enjeu à plusieurs acteurs

Outre les agents de sécurités et les stadiers, il existe dans le stade une Section d'intervention rapide (SIR). Elle constitue le premier échelon d'intervention des forces de l'ordre. Mises en place en 2010, les 19 SIR rassemblent des centaines de policiers et gendarmes habilités, qui disposent d'une formation et d'un équipement spécifiques (survêtement, gilet pare-balles, bâton télescopique, moyen lacrymogène, protège-tibias…)

Ces volontaires - qui travaillent dans d'autres services de la police la semaine - sont postés à l'entrée des parcages et peuvent intervenir dans toute l'enceinte en appui des stadiers.