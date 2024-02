Charente : un homme mis en examen et écroué pour des viols sur huit enfants âgés de 5 à 15 ans

Un homme âgé de 50 ans a été mis en examen et écroué mercredi pour des faits de viols. Les faits ont été commis entre 2020 et 2022 sur des enfants âgés de 5 à 15 ans. Le mis en cause avait déjà été condamné pour agressions sexuelles il y a dix ans.

Les faits se seraient produits entre la fin des années 2000 et 2022, dans le sud de la Charente, près de Barbezieux-Saint-Hilaire, où vivait le mis en cause. Mercredi, un homme de 50 ans a été mis en examen et écroué pour des viols et agressions sexuelles commis sur huit enfants en Charente, a indiqué à la presse le parquet d'Angoulême.

Les gendarmes de la brigade de recherches de Cognac ont pu identifier huit victimes à partir d'une plainte déposée en 2022. Ils ont ensuite remonté toutes les affaires.

Les victimes étaient de sa famille ou des enfants d'amis

Les victimes, âgées de cinq à quinze ans, faisaient partie, pour certains, de la famille du mis en cause. D'autres étaient des enfants d'amis, selon la même source. Des expertises sont en cours pour déterminer quels faits sont des viols et quels autres sont des agressions sexuelles.

Le quinquagénaire, sans profession connue, avait déjà été condamné pour des agressions sexuelles il y a dix ans, précise le parquet d'Angoulême. Il était inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (le FIJAIS). À l'issue de son déferrement, il a été placé en détention provisoire.