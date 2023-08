Violente agression d'un élu en Charente-Maritime : "Il m'a attrapé au niveau du visage, m'a empêché de respirer"

Le maire prend alors des photos des véhicules, des immatriculations, et du matériel détérioré. Puis, la situation dégénère. "Le ton a monté. Ils ont proféré des insultes. Et tout d'un coup, je n'ai pas vu le truc arriver. Quelqu'un s'est posté derrière moi, un grand gaillard. Il m'a attrapé au niveau du visage, m'a empêché de respirer. Je me suis débattu. Il m'a alors serré au niveau du thorax et m'a projeté sur une voiture Audi qui était derrière. Ma respiration a été coupée", poursuit-il.

Le maire tombe à terre et essaye alors de se relever, sans succès. "Certains me filmaient et criaient : 'Il y a le maire à terre'. Ils me poussaient avec leurs pieds. J'ai eu alors très peur. Je me suis dit : 'Qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Comment je vais me sortir de tout ça ? J'ai pensé à mon petit-fils, qui était près de moi au déjeuner familial, comme si je me demandais si j'allais le revoir"