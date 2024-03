Île-de-Ré : un pêcheur à pied de 80 ans meurt après avoir été piégé par la marée montante

Un homme de 80 ans a perdu la vie ce dimanche sur l'île de Ré. Ce passionné de pêche à pied a été surpris par la montée des eaux. Une longue tentative de réanimation a été menée, en vain.

Un homme de 80 ans est mort noyé ce dimanche midi sur l'île de Ré (Charente-Maritime), rapportent nos confrères de France Bleu La Rochelle et Sud Ouest. Il a visiblement été "pris par la marée", selon les pompiers de la Charente-Maritime. Cet homme installé sur la commune de Sainte-Marie-de-Ré était parti faire de la pêche à pied sur l'estran de la plage de la Cible, à Saint-Martin-de-Ré.

Les circonstances précises de ce drame survenu sur cette partie du littoral périodiquement recouverte par la marée restent floues. Impossible de dire si l'homme a préalablement fait un malaise, si ses bottes se sont coincées dans la vase, ou s'il était tellement absorbé par sa quête de coquillages qu'il n'a pas vu l'eau revenir rapidement, indique France Bleu.

Des coefficients jusqu'à 116

L'hélicoptère Dragon 17 de la Sécurité civile était en vol au moment du drame dans le cadre de la surveillance des grandes marées. Il a été détourné immédiatement vers la plage, où un pompier plongeur a pu être treuillé pour récupérer la victime et la ramener à terre. Une longue tentative de réanimation a ensuite été menée, en vain, avant qu'un médecin du Smur ne constate le décès.

Comme le rappelle France Bleu, les pompiers de la Charente-Maritime insistent sur la nécessité d’être prudent, alors que le littoral atlantique est entré ce dimanche dans un épisode de très grandes marées, qui doivent culminer lundi et mardi avec des coefficients 116. Des débordements sont par ailleurs possibles dans les estuaires de la Gironde et de la Seudre. La Charente-Maritime a été placée par Météo-France en vigilance orange crues, tandis que la Gironde a été placée en vigilance crues et vagues-submersion.