Disparition inquiétante : un avis de recherche lancé pour retrouver Océane, 16 ans

C'est sa famille d'accueil qui a a signalé sa disparition. La compagnie de gendarmerie de Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime, a lancé, dimanche 26 février, dans l'après-midi, un appel à témoins afin de retrouver Océane Maudet. L'adolescente âgée de 16 ans a été vue pour la dernière fois, samedi 25 février, dans la commune voisine de Saint-Savinien.

Dans l'avis de recherche, publié par les autorités, Océane est décrite comme une mineure aux cheveux longs et noirs, ayant les yeux marron et mesurant 1,60 mètre. De corpulence mince, elle portait des lunettes dorées et un sac à dos gris.