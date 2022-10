Charente-Maritime : un adolescent grièvement blessé dans un accident de manège

Une enquête pour "blessures involontaires avec une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence" a été ouverte. Le manège a été placé sous scellé et un expert judiciaire a été mandaté pour examiner l'attraction et "préciser s'il y a eu défaillance mécanique dans les organes de sécurité (et notamment la barre ventrale)".