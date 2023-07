Charente-Maritime : un peloton de 25 cyclistes percuté par une voiture, plusieurs blessés

Il était 19h38 quand l'appel a été passé aux secours. Mardi soir, les pompiers se sont déplacés en urgence à Sainte-Marie-de-Ré, commune située sur l'île de Ré (Charente-Maritime) après que des blessés leur ont été signalés.

"Un véhicule de tourisme a percuté un peloton de 25 coureurs cyclistes sur la RD201. Plusieurs d'entre eux ont chuté. À notre arrivée, deux cyclistes étaient en urgence absolue et ont été évacués au centre hospitalier de La Rochelle pour l'un, et au centre hospitalier de Poitiers pour l'autre, un autre en urgence relative", précise ce mercredi à TF1info Jean Dubois, responsable de la communication du SDIS 17 (Service départemental d'incendie et de secours de Charente-Maritime).