Charente-Maritime : une femme de 51 ans disparaît, un appel à témoins lancé

Elle n'a plus donné signe de vie depuis deux jours. Nathalie Duhamel, 51 ans, a quitté son domicile de Marans (Charente-Maritime), au nord-est de La Rochelle, le mercredi 26 juillet, à 11h. Depuis, son mari Joël et ses deux enfants n'ont plus de nouvelles. La gendarmerie nationale a lancé, vendredi 28 juillet, un appel à témoins.