Charente : un homme jugé pour avoir tué sa grand-mère avec une tronçonneuse

Un homme âgé de 27 ans comparait depuis ce lundi et jusqu'au 14 mai devant les assises de Charente. En mai 2021, il avait tué sa grand-mère à l'aide d'une tronçonneuse et laissé son corps sous l'appentis d'un poulailler. Le décès du père du vingtenaire et des histoires de succession auraient motivé son geste.

C'est dans la petite commune des Pins, au nord-est d'Angoulême et qui compte moins de 500 habitants, qu'un crime d'une extrême violence a été commis au printemps 2021. Trois ans après les faits, un homme de 27 ans, accusé d'avoir tué sa grand-mère âgée de 76 ans avec une tronçonneuse, comparaît pour assassinat à partir de lundi devant la cour d'assises de la Charente.

Le corps de la septuagénaire, mutilé et en partie calciné, avait été découvert en mai 2021 par un voisin, gisant sous l'appentis d'un poulailler près de sa maison, dans le village des Pins, au nord-est d'Angoulême. Peu après, le petit-fils de la victime avait été entendu comme témoin, puis placé en garde à vue. Il avait dans un premier temps nié les faits puis, confronté à des éléments à charge, il était passé aux aveux.

Alcool et "bouffée émotionnelle"

Selon l'enquête menée par les gendarmes, le petit-fils entretenait de mauvaises relations avec sa grand-mère depuis la mort de son père, au milieu des années 2010. Il avait très mal vécu le décès et des querelles au sujet de la succession avaient pollué les relations familiales.

Le soir des faits, il était alcoolisé et son avocat, Me Rachid Rahmani, parle d'une "bouffée émotionnelle". L'accusé se serait rendu chez sa grand-mère pour dégrader sa maison et il aurait été surpris par cette dernière près du poulailler. "Et là, il panique, avec l'alcool, l'adrénaline, il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas", affirme son avocat.

Il a tenté de faire disparaître le corps

Tout d'un coup, tronçonneuse à la main, qu'il avait utilisée précédemment pour découper des volets, il porte plusieurs coups à sa grand-mère sur le visage et à la tête. L'importante perte de sang entraîne une crise cardiaque à l'origine du décès, selon le rapport d'autopsie.

Le petit-fils a ensuite tenté de faire disparaître le corps en le brûlant. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 14 mai.