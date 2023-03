Interné après avoir dégradé des églises à Paris, il s'échappe et récidive

Pourquoi en veut-il autant aux édifices religieux ? Le 10 mars 2023, la préfecture de police de Paris avait annoncé avoir interpellé un homme soupçonné d'avoir dégradé trois églises dans la capitale. Ce trentenaire s'était en effet introduit dans trois édifices des 3e, 7e et 10e arrondissement et avait commis des dégradations, notamment sur des tableaux et statues.

Mardi 21 mars, moins de deux semaines après son admission en hôpital psychiatrique, le suspect a récidivé. L'individu qui avait été transféré à l'Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (I3P) avant d'être transféré dans un hôpital de Saint-Maurice, s'est en effet échappé. Et s'est attaqué à une nouvelle église, à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) cette fois, apprend-on de source proche du dossier confirmant une information du JDD.