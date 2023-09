Charles III, pape, rugby... Semaine "horribilis" en vue pour les forces de l'ordre

"C’est certain, cette semaine, nous serons sur tous les fronts. On le dit et on le répète, ce sera la semaine test avant les JO de 2024. Nous n’avons pas le droit à l’erreur". Voici comment un policier, sous couvert d’anonymat, évoque les jours à venir. Ceux-si devraient en effet être compliqués pour les forces de l’ordre qui vont devoir gérer la sécurité de plusieurs événements majeurs se déroulant dans l’Hexagone.

Tout débutera mercredi, avec l’arrivée du roi Charles III et de son épouse Camilla sur le sol français, pour une durée de trois jours, avec des visites organisées à Paris et à Bordeaux. Le lendemain, c’est au Stade Vélodrome que l’attention sera portée avec le match de coupe du monde de Rugby France-Namibie. Vendredi, et pour une durée de 48 heures, c’est le pape François qui est attendu dans la cité phocéenne. Samedi, la Technoparade défilera dans les rues de la capitale tandis que dans toutes la France sont annoncées des manifestations contre les violences policières. Enfin, dimanche, la rencontre PSG-Marseille au parc des Princes clôturera cette semaine éprouvante pour les forces de l'ordre qui redoutent, selon notre source, "forcément des incidents, voire plus ici ou là".