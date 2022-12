En transit vers la France, Charles Sobraj clame son innocence

Alors qu'il se trouve ce vendredi à bord de l'avion qui le ramène en France, Charles Sobraj clame son innocence. "Lorsque je suis rentré en prison, je n'avais rien fait" a-t-il affirmé. "Je suis innocent dans tous les dossiers, ok ? Je ne dois pas me sentir mal ou bien pour ça. Je suis innocent. Tout a été bâti sur de faux documents". Selon lui, le juge "sans interroger le moindre témoin (…) et sans permettre à l'accusé de présenter le moindre argument, a rédigé son verdict". Il devrait atterrir en France dès samedi.