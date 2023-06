Caveaux ouverts et cercueils profanés : deux villages de Charente-Maritime sous le choc, une enquête ouverte

À Chartuzac, ce sont huit caveaux familiaux qui ont été ouverts, a détaillé le procureur, et les profanateurs ont tenté en vain d'en forcer deux autres. Huit cercueils ont été extraits des caveaux et ont été ouverts par les malfaiteurs, trois autres ont été ouverts à l'intérieur. À Tugéras, le scénario est analogue, avec neuf caveaux fracturés, dont six cercueils ont été extraits, tandis qu'une dizaine d'autres ont été fouillés à l'intérieur. Les individus, dont les autorités pensent qu'ils étaient au moins deux, ont tenté en vain d'ouvrir quatre autres caveaux.