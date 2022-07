Chasseur décapité dans l'Allier : que sait-on de son épouse mise en examen pour "meurtre" ?

Un meurtre sordide, un corps retrouvé sans tête. Près de 27 ans après les faits, la justice vient peut-être d'élucider un nouveau cold case. La macabre découverte avait été faite le jour de Noël à Busset, petite commune de 930 habitants entre Vichy et Clermont-Ferrand dans l'Allier. Le 25 décembre 1995, le corps décapité de Christophe Doire, un employé dans l'agroalimentaire de 28 ans, avait été retrouvé dans un fossé par des chasseurs. À la place de sa tête : une botte.

La victime avait pu être identifiée grâce à ses papiers et ses vêtements. Elle avait disparu neuf jours plus tôt, le 16 décembre, après une soirée passée chez son frère. Puis Christophe Doire était reparti peu avant minuit en annonçant son intention d'aller à la chasse le lendemain. Son épouse avait signalé sa disparition deux jours plus tard, le 18 décembre, alors que des amis chasseurs s'inquiétaient de ne pas l'avoir vu. Sa voiture avait été retrouvée ce même jour à Cusset, sans son conducteur.

Le dossier avait été rouvert en 2020 et de nouvelles investigations ont abouti mardi 28 juin 2022 à l'interpellation de sa veuve qui a été placée en garde à vue. Celle-ci a été mise en examen jeudi du chef de meurtre. Que sait-on de cette femme, présumée innocente jusqu'à son éventuelle condamnation ?