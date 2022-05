Chauffeur de bus tué à Bayonne : le parquet fait appel

"C’est une gifle considérable pour la famille de la victime", avait déclaré à TF1info Me Alexandre Novion, avocat de la veuve Véronique Monguillot et de ses trois filles mercredi, qui a lui aussi interjeté appel de la décision.

"Quand on regarde le déroulé des faits en eux-mêmes, tel qu'il est rapporté par les témoins, tel qu'il est expertisé par les légistes, on a indiscutablement une logique criminelle qui était extrêmement violente, avait ajouté l'avocat. Enlever cette intention de meurtre, envoyer ces personnes pour des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est faire de cette violence aveugle, sans but, sans objectif et qui permettrait aux auteurs d'argumenter injustement, en disant qu'ils ont été dépassés, que cette violence a d'autres causes que des intentions malveillantes... C'est évidemment un camouflet pour les victimes qui est insupportable."