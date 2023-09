Chauffeur de bus tué à Bayonne : les deux accusés condamnés à 13 et 15 ans de prison

"On a réclamé une justice exemplaire, on ne peut pas dire qu'on l'ait eue. Pour moi, une justice exemplaire, ça aurait été 30 ans de prison", soit la peine maximale encourue pour les faits reprochés, a réagi Véronique Monguillot, la veuve de la victime, à la sortie de la salle. Me Thierry Sagardoytho, avocat de l'un des accusés, a quant à lui salué une "décision harmonieuse", "loin des appels qui parfois confinaient à la haine" et qui "permet à ce garçon d'envisager un avenir". Il a indiqué qu'il ne fera pas appel du verdict.