Chauffeur de bus tué à Bayonne : ouverture du procès de trois hommes, jusqu'à 20 ans de prison encourus

La cour d'assises devra faire "du droit et rien que du droit", répond Me Thierry Sagardoytho, avocat du principal accusé, suspecté d'avoir asséné un dernier coup de poing au visage de Philippe Monguillot, provoquant sa chute au sol fatale. "Ce que j'entends raconter sur les plateaux télé et ailleurs n'est que fantasme et provocation à la haine contre un jeune homme qui a toujours admis sa culpabilité sur ce geste."

Pour Me Frédéric Dutin qui défend le second jeune accusé, son client "ne peut pas être rattaché à ce dernier coup, sans lequel Philippe Monguillot ne meurt pas". "Il n'est pas question de nier la douleur de cette famille mais j'ai l'impression qu'il faut à tout prix associer les deux" hommes à la mort du conducteur, regrette-t-il.