Cherbourg : un homme de 20 ans en trottinette tué par un chauffard en fuite, un appel à témoins lancé

Jeudi dernier, un jeune homme de 20 ans circulant en trottinette a été percuté par une voiture à Cherbourg (Manche). La victime a succombé à ses blessures. Le chauffard, qui a pris la fuite, est toujours recherché ce mardi.

Il était environ 20h30, jeudi 25 janvier, boulevard Mendès France, à Cherbourg (Manche), quand le drame s'est produit. Là, un

véhicule a violemment percuté un jeune homme qui se trouvait à bord d'une trottinette électrique.

Le chauffard ne s'est pas arrêté et a immédiatement pris la fuite. Prise en charge par les secours, la victime, âgée de 20 ans, n'a pas survécu. Elle est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital, le lendemain du drame.

Une Peugeot 207, de couleur grise serait en cause

Le véhicule en cause n’a pas été retrouvé et son conducteur, six jours après les faits, est toujours en fuite malgré un premier appel à témoins.

Selon les premiers éléments d’enquête, le véhicule en cause serait de type Peugeot 207, de couleur grise. Sur les lieux de l’accident ont été retrouvés : le rétroviseur gauche du véhicule déjà réparé au moyen d'un scotch gris, ainsi que des débris d'optique antibrouillard. Le véhicule doit être fortement dégradé sur le côté avant gauche.

Si vous détenez des informations, merci de bien vouloir contacter le commissariat de police de Cherbourg au 02.33.88.76.76