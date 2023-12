Chiens de chasse tués dans l'Ardèche : un homme reconnaît avoir abattu les canidés pour protéger ses cochons

Samedi 16 décembre, sept chiens de chasse ont été tués à Chanéac en Ardèche. Les animaux ont été abattus alors qu'ils venaient de pénétrer sur les terrains de la communauté Longo Maï, qui vit presque en autarcie. Un homme a reconnu les avoir tués par balles pour défendre ses cochons. Il est convoqué prochainement devant la justice.

Les photos des animaux ont largement circulé sur les réseaux sociaux le week-end dernier, suscitant bien des réactions. Sur ces clichés, les cadavres inanimés de sept chiens de chasse abattus samedi sur les terrains de la communauté Longo Maï, communauté qui vit presque en autarcie à Chanéac, dans l'Ardèche.

Ces canidés étaient ceux de deux chasseurs venus faire une battue sur le secteur. Selon leur version, les chiens couraient après un sanglier quand ils se sont introduits sur ce parc privé, avant d'être tués par armes à feu.

Ce vendredi, le parquet de Privas, qui avait ouvert une enquête juste après les faits, révèle qu'un homme a été placé en garde à vue mercredi dernier. "Le mis en cause a reconnu avoir tué par balle les sept chiens de chasse qui selon lui s’attaquaient à ses cochons. Il a expliqué avoir abattu six chiens et avoir porté au moins deux coups de feu au septième. Il a également reconnu avoir porté un coup de bâton à un des chasseurs durant une altercation verbale", précise-t-il.

L'arme a été retrouvée

Au cours des perquisitions, les gendarmes ont découvert l'arme ayant servi à tuer les chiens : une carabine Winchester calibre 30-30.

"Les résultats des autopsies pratiquées sur les animaux ont montré que six d'entre eux sont morts suite à des tirs de balles et le septième suite à un écrasement avec un objet contondant. Par ailleurs, au vu du rapport du vétérinaire réalisé sur les trois cochons, l’un d’eux présentait une oreille et la queue dévorées et des lésions importantes sur les pattes, il a dû être euthanasié. Les deux autres présentaient des lésions plus légères", ajoute le parquet.

Le mis en cause a fait l’objet, à l’issue de sa garde à vue, d’une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) pour violence avec arme avec incapacité n’excédant pas huit jours et atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique.