Choisy-le-Roi : un enfant renversé par un véhicule de police

Un enfant a été renversé par un véhicule de police qui revenait d’intervention, ce mercredi à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Son pronostic vital n'est pas engagé, a indiqué la police à TF1 et LCI. Deux enquêtes ont été ouvertes.

Ce mercredi 20 mars en début d'après-midi, un véhicule de police a renversé un enfant au retour d'une intervention, ont appris TF1 et LCI. Sirène et gyrophares allumés, la voiture, avec à son bord une personne qui venait d'être interpellée, a percuté et renversé l'enfant mineur qui traversait sur un passage piéton à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). La victime a été prise en charge et son pronostic vital n'est pas engagé. Selon Le Parisien et 20 Minutes, l'enfant serait blessé au bras et à la lèvre.

"Le véhicule de police circulait selon nos informations à vitesse raisonnable sur la seule voie disponible car deux véhicules étaient stationnés, à l’arrêt, en double file sur la voie de droite", a indiqué le parquet de Créteil. Le Parisien indique que le feu de signalisation pour les véhicules était vert, et que l'enfant aurait traversé alors qu'il n'aurait pas dû. Les analyses toxicologiques réalisées sur la conductrice et la cheffe de bord du véhicule de police se sont révélées négatives.

Deux enquêtes ont été ouvertes, a indiqué la police, une judiciaire et une ⁠administrative.