Reims : une infirmière et une secrétaire médicale blessées à l'arme blanche à l'hôpital

"J'exprime ma vive émotion après la violente agression, en début d’après-midi, d'une infirmière et d'une secrétaire médicale au CHU de Reims", a tweeté le ministre de la Santé, François Braun. "Pour assurer les équipes de mon soutien et de celui de mon ministère, je me rendrai sur place" lundi soir, a-t-il ajouté.