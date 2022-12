Trafic de tabac : rayons X, opérations coup de poing, experts cyber... le plan de lutte du gouvernement

"Je veux frapper fort" : le ministre des Comptes publics Gabriel Attal doit dévoiler lundi un nouveau plan triennal (2023-2025) destiné à renforcer la lutte contre les trafics illicites de tabac, un phénomène de son propre aveu en pleine "explosion" en France. Ce plan "vise à adapter la riposte douanière à l'ampleur inédite prise par le marché parallèle du tabac", a-t-il expliqué dans un document obtenu samedi par l'AFP.

Dans les colonnes du Journal du dimanche (JDD), le ministre a aussi dénoncé un "trafic très lucratif, croissant, qui implique des organisations mafieuses et finance de la très grande criminalité", qui "n’a plus rien à envier aux méthodes des trafics de stupéfiants" et représente "une perte fiscale de 2,5 à 3 milliards d’euros pour l’État".

Selon les statistiques publiées par les douanes, plus de 284 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies en 2020, 402 tonnes en 2021 et déjà plus de 600 tonnes, dont plus de deux tiers de cigarettes, sur les dix premiers mois de 2022. "En 2016, environ 14.000 affaires liées au tabac étaient traitées sur un an par les douanes, aujourd’hui, nous en sommes à près de 20.000, ce sont plus de 50 affaires par jour", a insisté Gabriel Attal auprès du JDD.