Clip de campagne d'Éric Zemmour : le jugement rendu le 4 mars

Attaqué en justice par des sociétés et des personnalités du cinéma pour l'utilisation non autorisée d'images dans son clip de lancement de campagne, Éric Zemmour sera-t-il de nouveau condamné ? Le jugement sera rendu le 4 mars.

Les groupes Gaumont et EuropaCorp, les réalisateurs Luc Besson et François Ozon, ainsi que la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) avaient assigné le polémiste d'extrême droite et son mouvement Reconquête! pour contrefaçon de droit d'auteur. Les ayants droit de Marcel Carné et de Jacques Prévert et d'autres auteurs et cinéastes figurent également parmi les demandeurs.