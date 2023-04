CNRS : deux chercheurs sanctionnés pour harcèlement sexuel ou moral

Le premier, directeur de recherche, basé à Strasbourg et affecté dans une unité de l'Inserm sur le cancer, a été exclu de ses fonctions pour un an, dont six mois avec sursis. Il a été sanctionné pour "faits de harcèlement sexuel". En effet, durant l'été 2022, deux doctorantes et une stagiaire sous sa responsabilité avaient signalé son comportement à l'université de Strasbourg. Le CNRS et l'Inserm avaient alors mené une enquête conjointe. Le "comportement inapproprié à connotation sexuelle" du chercheur, mentionné depuis 2015, aurait mené des doctorantes à souhaiter arrêter leur thèse. Les doctorantes ont déposé plainte et une enquête de police est en cours.