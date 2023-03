"Marée blanche" de cocaïne sur les plages : pourquoi il ne faut pas être tenté de la ramasser

La cocaïne se vend entre 60 et 80 euros du gramme en moyenne en France et compte plus de 2 millions de consommateurs dans l'Hexagone. Alors, quand il est possible d'en récupérer gratuitement, certains ne s'en privent pas. C'est ce qu'ont constaté plusieurs habitants des côtes normandes suite au récent phénomène qui touche plusieurs communes du littoral.

Depuis plusieurs jours en effet, des paquets contenant des ballots de cocaïne ont été retrouvés sur plusieurs plages françaises. La semaine dernière, ce sont ainsi 2,3 tonnes de poudre blanche qui ont été découvertes échouées sur le sable à Néville-sur-Mer, Omonville-la-Rogue, Réville et Querqueville. Lundi dernier, 30 kilos de "fée blanche", conditionnés de la même manière que ceux précédemment découverts à Réville et à Querqueville, ont été repêchés par les gendarmes à Fontenay-sur-Mer (Manche).

Comme l'avaient indiqué plusieurs habitants, la rédaction de TF1 a pu constater au cours d'un reportage récemment que des personnes passaient avant les forces de l'ordre pour s'emparer des ballots. S'agit-il de trafiquants guidés par des GPS pour réceptionner les livraisons ou d'anonymes tentés par la drogue ? Pour l'instant, on l'ignore. Une chose sûre, ces personnes risquent gros à faire cela.