VIDÉO - Cocaïne : vague blanche sur les côtes normandes, un phénomène qui inquiète

Depuis l'été dernier, trois tonnes de cocaïne ont été repêchées sur le littoral français. Le phénomène n'est pas nouveau, mais les enquêteurs s'inquiètent de l'ampleur de ces largages. Cette marchandise est le plus souvent volontairement jetée en mer par les trafiquants pour éviter des contrôles.

La découverte a été faite "par hasard" par un pécheur. Il y a un mois, en pensant remonter du poisson de ses filets, sa surprise fut grande d'y trouver à la place des ballots de cocaïne. Précisément, 695 kilos, conditionnés dans plusieurs dizaines de ballots qui flottaient en pleine mer au large de Fécamp (Seine-Maritime). Joint par TF1, ce dernier n'a pas souhaité témoigner par crainte d'éventuelles représailles.

Des largages de plus en plus fréquents

Depuis quelques mois, c'est une véritable marée blanche sur les côtes françaises. En plus de ces ballots repêchés au large de Fécamp, les autorités ont retrouvé 100 kg de cocaïne échouée sur plusieurs plages de la côte d'Opale : Le Touquet, Berck et Fort-Mahon. Mais aussi 20 kilos près de l'île d'Oléron et enfin 40 kilos à Fécamp de nouveau, coincés au pied d'une éolienne à dix kilomètres des côtes.

Depuis l'hiver dernier, ces largages sont de plus en plus fréquents. La cocaïne est le plus souvent maintenue à flot par des gilets de sauvetage et des bidons. Les policiers appellent cela un "drop-off". La drogue est en général larguée depuis un bateau mère. La cargaison est équipée d'une balise GPS, en suivant son signal, un second bateau, plus petit, vient récupérer la marchandise pour l'emmener à terre.

C'est une façon pour les trafiquants de contourner les contrôles douaniers de plus en plus importants dans les ports français. En 2022, près de 28 tonnes de cocaïne ont été saisies sur tout le territoire.