Cold case : 35 ans après, elle cherche toujours sa petite sœur disparue

Au moment de la disparition de la petite fille, l'enquête ne mène nulle part et l'affaire est discrètement fermée au bout de deux ans à peine. La famille Bendouiou n'en est pas avertie. "Aux ravisseurs qui l'ont prise, qu'ils la posent et qu'ils partent tout de suite. Nous, on veut notre sœur. Et c'est tout", affirmait déjà, à l'époque, l'aînée de la fillette disparue. 35 ans plus tard, le visage poupin de Férouze Bendouiou est le même. Désormais habitante de Gap, dans les Hautes-Alpes, elle continue le combat.