"Disparus de l’Isère" : enlevé le 17 mars 1983 à l’âge de 6 ans, Ludovic Janvier reste introuvable

Le dossier a rejoint l'année dernière le nouveau pôle "cold case" au tribunal judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non élucidées. Il y a 40 ans jour pour jour, dans la commune de Saint-Martin-d'Hères (Isère), disparaissait Ludovic Janvier, 6 ans. "Nous, avocats, comme la famille, voulons savoir ce qui est arrivé à cet enfant, peu importe le nombre d'années écoulées", estime Me Didier Seban, avocat des proches de Ludovic Janvier, contacté ce vendredi par TF1info. "La reprise par le pôle cold cases se traduit par un certain nombre d'actes concrets et par une mobilisation des services d'enquête qui nous donnent de l'espoir".

Le vendredi 17 mars 1983, Monsieur Janvier, père de quatre enfants, demande à son aîné Jérôme d'aller lui acheter des cigarettes au bureau de tabac qui se trouve à une centaine de mètres du domicile familial. L'aîné de la fratrie part alors avec deux de ses cadets faire la course : Ludovic, 6 ans et Nicolas, 2 ans.

En chemin, un homme qui porte un casque de deux-roues et un bleu de travail s'adresse à eux et leur promet de leur donner "des bonbons", s'ils l'aident "à retrouver son chien-loup". L'individu prend alors la main de Ludovic et l'emmène dans une direction, en demandant dans le même temps ses deux frères de partir chercher le canidé du côté opposé. Jérôme ne tarde pas à comprendre ce qu'il vient de se passer, mais il est déjà trop tard. Le kidnappeur et le petit garçon ont déjà disparu.