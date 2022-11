Cold Case : le crâne retrouvé fin octobre en Isère est bien celui de Marie-Thérèse Bonfanti, tuée en 1986

Le 12 mai dernier, un homme de 56 ans avait été mis en examen pour "enlèvement, séquestration et meurtre" après avoir reconnu le meurtre de la jeune femme, qui avait 25 ans à l'époque. L'individu, qui avait déjà été soupçonné à l'époque, puis remis en liberté sans poursuite, avait évoqué un "litige" à l'origine de son acte, avait indiqué en mai l'adjoint du procureur. Face aux enquêteurs, il avait reconnu avoir tué la victime parce que sa voiture "gênait le passage de la sienne".

Le 22 mai 1986, vers 15h30, Marie-Thérèse Bonfanti, témoin de Jehovah, tout comme son mari, un employé d'une cartonnerie, effectuait une tournée de distribution de journaux gratuits dans les boites à lettres de la Rochette (Savoie) et de Pontcharra (Isère), où elle habitait depuis plusieurs années. Avant de partir pour sa tournée, la jeune femme avait confié ses deux enfants, âgés de 4 ans et six mois, à une voisine en lui disant qu'elle serait de retour vers 16h30. Elle n'est jamais rentrée. Son véhicule, chargé de piles de journaux, avait été retrouvé abandonné, portières ouvertes, son sac à main posé sur un siège, dans une impasse située sur l'itinéraire qu'elle empruntait habituellement pour sa tournée, et non loin d'une maison délabrée.

L'enquête, qui avait fait l'objet d'un non-lieu en novembre 1987, avait été rouverte en 2020, notamment grâce à "la persévérance des familles" et à la "volonté" des enquêteurs, avait loué le procureur Eric Vaillant au printemps dernier.